В Рязани сносят деревянный дом

В субботу, 3 октября, в Рязани начали сносить деревянный дом.

Работы ведутся на улице Чапаева. Здание, построенное ещё до революции, в 2019 году было признано ветхим и подлежащим сносу.

Видео в редакцию РИА «7 новостей» прислали очевидцы.