В Рязани сносят деревянный дом

В субботу, 3 октября, в Рязани начали сносить деревянный дом.
Работы ведутся на улице Чапаева. Здание, построенное ещё до революции, в 2019 году было признано ветхим и подлежащим сносу.
Видео в редакцию РИА «7 новостей» прислали очевидцы.
В субботу, 3 октября, в Рязани начали сносить деревянный дом.
Работы ведутся на улице Чапаева. Здание, построенное ещё до революции, в 2019 году было признано ветхим и подлежащим сносу.
Видео в редакцию РИА «7 новостей» прислали очевидцы.
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