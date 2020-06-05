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В Рязани скончалась женщина с коронавирусом

7info
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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В пятницу, 5 июня, стало известно о смерти в Рязани женщины с положительным анализом на коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Умершей было 60 лет. Она имела соупутствующие заболевания. В реанимации пациентка в общей сложности провела 27 дней, её дважды подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Точная причина смерти будет названа после проведения патологоанатомического и гистологического исследования.

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