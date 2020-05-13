В Рязани скончалась пациентка с подтверждённым COVID-19

В Рязани умерла 83-летняя женщина. У неё был подтверждён коронавирус. Об этом в среду, 13 мая, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
– Пациентка имела в анамнезе тяжёлые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, – отмечается в сообщении оперативной группы.
В течение двух с половиной недель жизнь пожилой женщины поддерживали с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. Но спасти пациентку не удалось.
Точная причина смерти женщины станет известна после проведения исследований.
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