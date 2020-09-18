В Рязани Роспотребнадзор помог потребителю получить деньги с ООО «Счастье»

В Рязани после иска Роспотребнадзора суд обязал ООО «Счастье» выплатить деньги потребителю. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Рязанской области.

Рязанец обратился в Роспотребнадзор с жалобой на то, что ему отказываются вернуть часть средств, уплаченных за оказание медицинских услуг. Потребитель расторг договор с ООО «Счастье» и по закону должен был получить деньги обратно.

Рассмотрев жалобу, специалисты ведомства подготовили иск в суд. В результате требования были удовлетворены, ответчик должен выплатить рязанцу 88 тыс рублей.

Решение суда вступило в законную силу.