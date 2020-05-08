В Рязани росгвардейцы раздают прохожим георгиевские ленточки

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В Рязани сотрудники Росгвардии присоединились к участию в юбилейной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

На маршрутах патрулирования росгвардейцы вручают горожанам георгиевские ленты и показывают, как правильно носить праздничный атрибут.

Георгиевская ленточка украшает форменную одежду и самих росгвардейцев.

«Георгиевская лента – это символ нашего уважения к ветеранам и гордости за великую Победу», – отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по рязанской области Дмитрий Руденченко.

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