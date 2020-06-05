В Рязани резко подорожала капуста

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По данным Рязаньстата за период с 26 мая по 1 июня отмечено снижение цен на яйца куриные на 3,5%, консервы фруктово-ягодные для детского питания на 2%, сахар-песок на 1,9%, рис шлифованный на 1,9%. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Значительно увеличились цены на капусту белокочанную свежую на 15,3%, картофель на 6,2%, яблоки на 5,5%, огурцы свежие на 5,1%.

Незначительно увеличились цены на свинину (кроме бескостного мяса), говядину (кроме костного мяса), рыбу мороженную неразделанную, крупу гречневую-ядрица.