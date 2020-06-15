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В Рязани ремонтируют канализационные коллекторы

7info 2
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В Рязани продолжается капитальный ремонт канализационных коллекторов. В настоящее время ведётся ремонт коллектора на улице Островского, на участке от проезда Гоголя до улицы Высоковольтной.

Технология санации с нанесением полимерных материалов позволит коллектору прослужить до 50 лет. Работы ведутся следующим образом. Специалисты отключают один участок от колодца до колодца, промывают его и заводят полимерную трубу, которая изначально находится в сжатом состоянии. С помощью паровых установок эта труба внутри коллектора расширится и приобретает стандартную форму того диаметра, который предусматривает проект. Далее трубу герметизируют и участок запускают в работу.

Ещё один плюс такого метода – нет необходимости перекапывать проезжую часть. Движение перекрывают лишь там, где планируют менять колодцы.

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