В Рязани разработали памятки для предпринимателей, пострадавших от ограничений

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Губернатор Рязанской области дал поручение разработать памятки для предпринимателей, пострадавший от ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом Николай Любимов сообщил у себя в соцсетях.

После этого подробную презентацию подготовил Фонд развития промышленности области. Кроме того, в Рязани и области информацию разместили на рекламных баннерах. ⠀

– Друзья, в этой непростой ситуации мы стараемся донести информацию максимально доходчиво и оперативно, – написал Николай Любимов. – Презентация будет регулярно дополняться по мере внесения изменений. Пользуйтесь на здоровье, всё работает. Сегодня лично проверил.