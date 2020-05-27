В Рязани раздают продукты с истекающим сроком годности

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В Рязани появился склад, где собирают продукты с истекающим сроком годности, а затем раздают нуждающимся. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Раньше торговые сети выбрасывали такую еду, так как иначе им приходилось платить налоги. Теперь же Госдума разрешила торговым сетям жертвовать до 1% своей продукции без дополнительных затрат. После этого и был организован подобный центр.

Сначала продукты поступают на склад, затем волонтёры их распределяют и передают нуждающимся. Рязанцам уже передали более 1,5 тысяч таких наборов.

Раньше в списках фонда «Русь» были пенсионеры и многодетные семьи. Теперь же звонят и те, кто потерял работу из-за коронавируса. Несмотря на то, что волонтёры работают практически круглосуточно, помочь всем нуждающимся не получается.