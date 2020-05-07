В Рязани раскрыли кражу велосипеда с прокатной площадки

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В Рязани с прокатной площадки на улице Костычева украли велосипед. Сотрудники прокатной фирмы обратились в полицию. Они сообщили, что охранная система зафиксировала перемещение велосипеда.

Полицейские вместе с сотрудниками проката выехали на место и удостоверились в том, что одного велосипеда на площадке не хватает.

По сведениям охранный системы, велосипед находился в одном из соседних домов.

Полицейским не составило труда его найти. К краже оказался причастен 26-летний рязанец. Он рассказал, что хотел уехать на этом велосипеде домой, но без оплаты сделать это оказалось невозможно. Тогда мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, унёс велосипед на руках.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, подозреваемый хотел продать велосипед, но не успел – полицейские разыскали и задержали его через час после кражи.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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