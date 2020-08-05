В Рязани расчистили территорию Дядьковского затона

Более 15 тысяч кубических метров иловых отложений были подняты со дна Дядьковского затона. Акваторию расчистило ФГБУ «Канал имени Москвы» по заказу МП «Водоканал города Рязани». Были очищены конструкции водозабора вместе с рыбозащитными решетками, которые предварительно извлекли на берег. Это должно предотвратить попадание ила в систему водозабора, сообщает сайт администрации.

На место проведения работ выехал заместитель главы администрации Владимир Бурмистров. Вместе с представителями управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального предприятия он обсудил вопрос выноса водозаборного устройства в русловою зону, где течение значительно, а величина иловых отложений минимальна.

– Это сложная задача, – отметил Владимир Бурмистров, – должны быть получены технические условия и согласования от органов природназора и рыболовства, а также организаций, ответственных за эксплуатацию реки, произведены необходимые исследования и изыскания, по результатам которых разработана проектная документация. Только после этого возможно будет приступить к работам.