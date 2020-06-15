В Рязани проверяют работу автобуса №7

В понедельник, 15 июня, в Рязани проводится мониторинг ситуации на автобусном маршруте №7. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
На сайте мэрии сообщается, что сотрудники управления транспорта городской администрации проверяют выдачу билетов пассажирам, а также соблюдение графика движения.
По результатам проверки будет принято решение, менять ли организацию работы на маршруте.
В сообщении также отмечается, что проверки проводятся после прекращения действий льготных карт УмКА на некоторых коммерческих маршрутах.
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