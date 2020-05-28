В Рязани проверяют благоустройство детских площадок. Специалисты управления благоустройства города вместе с подрядчиками проверяют качество установленного оборудования.
Председатель комитета ТОС ул. Пойменная Александр Новгородцев отметил, что местные жители очень рады новой детской площадке.
– Нареканий по качеству оборудования нет. Каждый житель улицы ощутил на себе изменения к лучшему. В первую очередь, мы хотели бы поблагодарить Губернатора Николая Викторовича Любимова за областную программу поддержки местных инициатив, – заявил Новгородцев.
Для участия в программе поддержки местных инициатив можно позвонить в управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани по телефонам: 95-69-15, 95-69-16.
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