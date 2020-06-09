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В Рязани проверят систему сдачи ЕГЭ

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Во вторник, 9 июня, заместитель главы администрации Надежда Штевнина провела рабочее совещание по вопросам порядка проведения ЕГЭ. Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Донсков сообщил, что 3 июля стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена в Рязани. 23 июня начнётся тестирование системы сдачи ЕГЭ. Выпускники к проверке привлекаться не будут, сообщает сайт администрации города.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Аттестаты все одиннадцатиклассники получат на основании текущих оценок.

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