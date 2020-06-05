В Рязани проверили ремонт дорог на улицах Забайкальская и Высоковольтная

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4 июня заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров вместе с подрядчиками и представителями общественности проверили, как ведётся ремонт дорога на улицах Забайкальская и Высоковольтная.

На улице Забайкальской завершается укладка выравнивающего слоя асфальта и бордюров. Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 1,423 км. Представители общественности попросили убрать газон между проезжей частью и тротуаром и расширить пешеходную дорожку. Участники совещания пообещали, что просьба будет выполнена.

На Высоковольтной улице проведено фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Участники совещания обратили внимание на необходимость обустройства канализационных люков и «лежачих полицейских».

Как сообщает сайт администрации, подрядчики должны сохранить движение по улице в течение всего срока ремонта.