В Рязани проверили работу общественного транспорта

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В Рязани проверили, как работает общественный транспорт в период режима повышенной готовности из-за коронавируса. В четверг, 9 апреля, в рейде приняли участие сотрудники управления транспорта, автодорожного надзора и Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Проверяющие смотрели, сколько пассажиров в салоне, есть ли специальные средства для дезинфекции и маски у водителей. Проверка показала, что большинство водителей предписания соблюдают.

Внимание было уделено маршруту №99. Ранее в соцсетях появилась информация, что маршрутки ходят переполненными. После этого было решено полностью восстановить работу маршрута, сняв ограничение на количество курсирующих по нему автобусов.

Всего сегодня провели 30 единиц транспорта, выявлено 8 нарушений.