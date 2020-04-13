В Рязани просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором погибла женщина

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В Рязани разыскиваются очевидцы происшествия, случившегося 20 ноября 2019 года в Спасском районе. В тот день около 17.45 в Спасском районе водитель «Тойота-Королла» сбил 60-летнюю женщину.

От полученных травм пожилая женщина скончалась.

Всех, кто что-либо знает об этом ДТП, ГУ МВД России по Рязанской области просит обращаться по телефону (4912)45-35-36 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет 38.

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