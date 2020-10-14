В Рязани прошел слет детских общественных объединений

В среду, 14 октября, на базе пространства коллективной работы «Точка кипения» прошёл слёт детских общественных объединений. На мероприятии присутствовали как педагоги и вожатые, так и школьники, участники организаций.

Организаторы решили соединить развлекательный аспект слетов и познавательный. Таким образом, на мероприятии выступили руководители и члены различных объединений Рязанской области. Они рассказали о специфике своей организации и дали советы школьникам. После этого прошло торжественное награждение победителей конкурса общественных инициатив. Также для всех желающих провели игру «Квиз». Примечательно, что в ней участвовали еще и те ребята, кто наблюдал за слетом через камеру своих устройств.

Участников мероприятия поприветствовал заместитель министра образования и просвещения Рязанской области Сергей Хлыстов.

— Общественные организации — это, в первую очередь, большие традиции детского движения на территории нашего региона. Все мы знаем, как сейчас развивается детское движение в регионе. И министерство образования и правительство Рязанской области уделяют большое внимание таким организациям, — рассказал Хлыстов.

Замминистра также отметил, что в настоящее время в нашем регионе представлены различные объединения, место в которых могут найти себе все школьники.

На мероприятии также были награждены победители конкурса «Онлайн-проект». В номинации «Лучшее местное объединение» победителей наградил начальник реализации молодежных и общественных инициатив Виталий Косачев.

Так, дипломы третьей степени получили отделения рязанского муниципального района и города Касимова. Диплом второй степени завоевали отделения города Рязани и РРДОО «Лист» Спасского района. Диплом первой степени получило отделение РДШ Шиловского муниципального района.