В Рязани пропали три девочки-подростка. Анастасия Соломатина, Любовь Соломатина и Анна Найдёнова не выходят на связь с близкими с 26 апреля.
Соломатина Анастасия Алексеевна 16 лет (2004 г.р.)
Приметы: рост 160-174 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одета: сине-голубая куртка, темные спортивные штаны.
Соломатина Любовь Алексеевна 15 лет (2005 г.р.)
Приметы: рост 160-174 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Одета: зелёная куртка, спортивные бордовые штаны.
Найденова Анна Ильинична 15 лет (2005 г.р.)
Приметы: рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы длинные тёмно-русые, глаза серо-голубые.
Одежда: голубая куртка, зелёные спортивные штаны, серые с белым кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о том, где могут находиться девушки, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52
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