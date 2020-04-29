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В Рязани пропали три девочки

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В Рязани пропали три девочки-подростка. Анастасия Соломатина, Любовь Соломатина и Анна Найдёнова не выходят на связь с близкими с 26 апреля.

Соломатина Анастасия Алексеевна 16 лет (2004 г.р.)

Приметы: рост 160-174 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одета: сине-голубая куртка, темные спортивные штаны.

Соломатина Любовь Алексеевна 15 лет (2005 г.р.)

Приметы: рост 160-174 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Одета: зелёная куртка, спортивные бордовые штаны.

Найденова Анна Ильинична 15 лет (2005 г.р.)

Приметы: рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы длинные тёмно-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: голубая куртка, зелёные спортивные штаны, серые с белым кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где могут находиться девушки, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52

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