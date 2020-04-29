В Рязани пропала 15-летняя девушка

В Рязани пропала 15-летняя Анна Найдёнова.
Девушка ушла из дома 26 апреля 2020 года и с тех пор о ней ничего неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы длинные тёмно-русые, глаза серо-голубые.
Одежда: голубая куртка, зелёные спортивные штаны, серые с белым кроссовки.
Всем, кто что-либо знает о девушке, нужно позвонить по телефону 8-800-700-54-52.
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