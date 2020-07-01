В Рязани пропал 39-летний мужчина

В Рязани пропал 39-летний Алексей Николаевич Михайлов. Об этом сообщили волонтёры ПСО «ЛизаАлерт».
По данным поисковиков, местонахождение мужчины неизвестно с 26 июня.
Рост Алексея – 1 метр 80 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые короткие. Среди его особых примет – шрам над правой бровью.
В день пропажи на Михайлове были надеты куртка синего цвета и тёмные брюки. На ногах – туфли коричневого цвета.
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