В Рязани пропал 39-летний мужчина

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В Рязани пропал 39-летний Алексей Николаевич Михайлов. Об этом сообщили волонтёры ПСО «ЛизаАлерт».

По данным поисковиков, местонахождение мужчины неизвестно с 26 июня.

Рост Алексея – 1 метр 80 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые короткие. Среди его особых примет – шрам над правой бровью.

В день пропажи на Михайлове были надеты куртка синего цвета и тёмные брюки. На ногах – туфли коричневого цвета.