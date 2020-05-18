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В Рязани пройдёт вебинар по мерам федеральной и региональной поддержки бизнеса

7info 2
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21 мая в 11:00 Министерство промышленности и экономического развития и Центр «Мой Бизнес» Рязанской области организуют вебинар по мерам федеральной и региональной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения экономической ситуации.

Кондакова Алла Александровна – начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области расскажет о порядке предоставления субсидии субъектам МСП и мерах поддержки бизнеса.

Представитель из министерства промышленности и экономического развития Рязанской области расскажет о снижении налоговых ставок для пострадавших отраслей.

Регистрация по ссылке. Ссылка для просмотра вебинара появится за день до окончания регистрации и будет отправлена всем зарегистрированным участникам.

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