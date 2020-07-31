В Рязани проходит пленарное заседание в рамках Форума Древних городов

В пятницу, 31 июля, в Рязанской области стартовал III Форум древних городов. Первым мероприятием форма стало пленарное заседание, которое открыл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк также обратился к участникам форума с приветственными словами.

– Наш век – время, когда люди устремляются на новые территории, богаты и изобильные. Но и наши земли богаты историей и культурой, удивительным наследием, – отметил митрополит.

Митрополит подчеркнул, что наряду с сохранением памятников культуры и архитектуры нужно благоустраивать среду вокруг них, чтобы люди могли без препятствий посещать их.

На семи площадках Форума древних городов выступят более 70 спикеров по вопросам сохранения историко-культурного наследия древних городов и сёл. Министр культуры и туризма Виталий Попов напомнил, что 2020 год – юбилейный. Это и 125-летие Сергея Есенина, и 75-летие Победы, и 925-летие Рязани. Эти даты также найдут отражение в выступлениях спикеров Форума.

Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская также поздравила всех с началом работы Форума.

– От себя и от всех депутатов Рязанской городской Думы приветствую всех участников форума и всех жителей Рязанской области. Я уверена, что каждый из нас внесёт посильную лепту в сохранение традиций.

С экрана прозвучали обращения от представителей городов-побратимов Рязани.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Форум проходит в режиме онлайн. Наблюдать за трансляциями можно в группе «Рязанская область» ВКонтакте.