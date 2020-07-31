В Рязани проходит пленарное заседание в рамках Форума Древних городов

В пятницу, 31 июля, в Рязанской области стартовал III Форум древних городов. Первым мероприятием форма стало пленарное заседание, которое открыл губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк также обратился к участникам форума с приветственными словами.
Митрополит подчеркнул, что наряду с сохранением памятников культуры и архитектуры нужно благоустраивать среду вокруг них, чтобы люди могли без препятствий посещать их.
На семи площадках Форума древних городов выступят более 70 спикеров по вопросам сохранения историко-культурного наследия древних городов и сёл. Министр культуры и туризма Виталий Попов напомнил, что 2020 год – юбилейный. Это и 125-летие Сергея Есенина, и 75-летие Победы, и 925-летие Рязани. Эти даты также найдут отражение в выступлениях спикеров Форума.
Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская также поздравила всех с началом работы Форума.
С экрана прозвучали обращения от представителей городов-побратимов Рязани.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Форум проходит в режиме онлайн. Наблюдать за трансляциями можно в группе «Рязанская область» ВКонтакте.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram