В Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах

В Рязани продолжается заделка аварийных ям на дорогах общего пользования. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
На минувшей неделе ремонт делали на участках дорог на Куйбышевском шоссе, улицах Тимакова, Станкозаводской, Птицеводов, Новосёлов и других. В целом дорожники заделали ямы на участках общей площадью 800 кв метров.
Кроме того, в городе красят бордюры. Их сделали на улицах Дзержинского, Свободы, Радищева. А на Московском шоссе и Северной окружной дороге вымыли светоотражающие элементы.
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