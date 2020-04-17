В Рязани продолжают ремонтировать уличное освещение

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В Рязани за неделю отремонтировали более 700 метров проводов уличного освещения. Перетяжка производилась на улицах Вознесенской, Октябрьской, Крупской, Чкалова, Гагарина и микрорайоне Борки.

Вышедшие из строя лампы поменяли на улицах Вокзальной, Крупской, Юбилейной, Щорса, Чкалова, Забайкальской и других улицах. 80 фонарей отремонтировали на улицах Дзержинского, Забайкальской, Кудрявцева, Есенина, Затинной и других улицах.

Сотрудники дирекции благоустройства города ежедневно проверяют работоспособность систем, а при необходимости заменяют элементы, выработавшие срок эксплуатации.