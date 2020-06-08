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В Рязани продолжают расчищать свалку в районе Хамбушево. На участке убирают поросль и древесный мусор. Как сообщает сайт администрации города, работы ведутся в соответствии со сроками.

Свалка возникла в 2001 году. Порядка 70% отходов на участке площадью 11 га приходится на древесину. В 2019 году несанкционированная свалка была включена в федеральный проект «Чистая страна». Согласно проекту в текущем году должны ликвидировать свалку, а в 2021 году – завершить работы по рекультивации нарушенных земель.

В дальнейших планах – строительство системы водоотведения поверхностных вод, расчистка береговой полосы по периметру территории, высадка многолетней травы.