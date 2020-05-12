В Рязани продолжают дезинфицировать подъезды

В Рязани ежедневно проводится дезинфекция подъездов и прилегающих территорий. Для обработки используют специальный хлорсодержащий раствор слабой концентрации, рекомендованный Роспотребнадзором.
Обработке подлежат полы первых этажей, входные группы, кабины лифтов, включая кнопки вызова, а также перила, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов.
Если работы по дезинфекции не проводятся на регулярной основе или проводятся не достаточно качественно, рязанцам необходимо сообщить об этом по телефонам:
– в свою управляющую компанию;
– в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;
– в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;
– на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;
– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.
По данным управления энергетики и ЖКХ, с период с 8 по 11 мая о некачественной обработке подъездов или полном ее отсутствии сообщило 17 рязанцев. По всем обращениям проводятся проверки.
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