В Рязани продолжают благоустраивать скверы и парки. В сквере имени академика В.Ф. Уткина и сквере на улице Горького высадили почти 3000 саженцев бархатцев. На Горького посадили ещё 80 кустов бирючины.
На улице Грибоедова приствольные лунки деревьев очистили от грунтовых наносов. Сотрудники Дирекции благоустройства поливают клумбы и косят газоны.
В городе подметают улицы, собирают мусор, убирают остановки общественного транспорта. За сутки вывезено более 300 кубометров смета и грунтовых наносов, сообщает сайт администрации города.
Уборка города продолжается в круглосуточном режиме.
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