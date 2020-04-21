В Рязани продолжается ремонт дорог

В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог. Работы ведутся с использованием горячего асфальта. С помощью дорожной фрезы от покрытия отделяется поврежденный участок. Затем обрубаются кромки выбоин с приданием им прямоугольных очертаний, далее производится очищение дефектного сектора от пыли и крошек его кромки. Дно обрабатывают жидкой битумной эмульсией или разогретым битумом, после чего укладывают асфальтобетонную смесь.
На прошлой неделе проводился ремонт на улицах Нахимова, Дзержинского, Предзаводской, 14-й Линии, Мервинской и Ленинского Комсомола. В общей сложности отремонтировано 654 квадратных метра дорог.
Также в городе началась покраска бордюрного камня. Как сообщает сайт администрации, на улицах Ленина и Горького покрашено более 3000 погонных метров.
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