В Рязани продолжается работа над скейт-парком

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В рязанском ЦПКиО идёт активная работа по созданию скейт-парка. При проектировании скейт-парка учитывались все предложения молодых спортсменов, сообщает сайт администрации города.

Строительство новой площадки поддержали и спортсмены, и представители общественности.

Общественный жилищный инспектор территории Горрощи Анатолий Еврилов заявил, что новый скейт-парк отлично впишется в спортивное зонирование ЦПКиО.

Скейт-парк планируется достроить к концу сентября. Тогда здесь смогут оттачивать мастерство любители скейта, роликов, велосипедов и самокатов.

Работы выполняет фирма «Спорт Формат». Представители отметили, что ни одно растение при строительстве не пострадало.