В Рязани продолжается благоустройство территорий по обращениям граждан

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В Рязани регулярно проводится уборка замусоренных участков и стихийных свалок по обращениям граждан.

Сотрудники дирекции благоустройства города ликвидировали свалку на улице Рязанская у дома №28. Всего было вывезено более 40 кубометров различных отходов, сообщает сайт администрации Рязани.

На улице Колхозной около д. 8 корп. 1 скосили траву.

На улице Новосёлов ликвидировали точку незаконной торговли. А на улице 2-я Механизаторов, д. 12 убрали четыре ветхих строения.





