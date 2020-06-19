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В Рязани продолжается благоустройство Севастопольской аллеи. Территория по ул. Черновицкой от ул. Гоголя до школы №57 была выбрана в рамках рейтингового голосования проекта «Формирование комфортной городской среды». По плану здесь должны обустроить пешеходный переход, освещение и зоны отдыха.

На объект в пятницу, 19 июня, выехала глава администрации Рязани Елена Сорокина. Она осмотрела аллею и поручила управлению градостроительства и архитектуры во взаимодействии со школой №57 разработать эскиз проекта по благоустройству территории вокруг памятного камня, установленного в честь воссоединения Крыма с Россией.

Сорокина также поручила проверить законность размещения торгового павильона, расположенного на пересечении улиц Черновицкой и Гоголя и вывезти с территории разукомплектованные брошенные автомобили без номерных знаков.

– Уверена, что здесь будет организована новая комфортная зеленая зона, которая станет местом притяжения горожан, – написала глава администрации на своей странице в Фейсбук.