В Рязани продолжается благоустройство города

В пятницу и выходные дни в Рязани продолжились работы по благоустройству и уборке городских территорий. На улицах Маяковского, Ленина, Магистральной, Октябрьской, Тимуровцев, Радиозаводской, Юбилейной, Высоковольтной, Касимовском шоссе, Народном бульваре и Васильевском проезде скосили траву.

На улицах Пугачева, Качевской, в Новопавловской роще убрали аварийные деревья. В проезде Машиностроителей, улицах Колхозной, Фирсова, Новой, Касимовском шоссе обрезали ветки. К месту переработки вывезено более 16,5 кубометров древесных отходов.

С городских улиц удалено более 700 несанкционированных рекламных объявлений, вывезено 350 кубометров смета и грунтовых наносов. Приведены в порядок дороги на подъездах к школам №71, 75, а также Восточной окружной дороге, улицах Кудрявцева и Чапаева.

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На улицах Кудрявцева, Грибоедова, в 1-м и 2-м Осеннем переулке провели ямочный ремонт дорог. На улице Зубковой покрашено более 900 погонных метров бордюрного камня.

25 августа грунтовые наносы уберут у подъездов к школам. Газоны окосили в Бутырках, на улице Высоковольтной, Касимовском шоссе, сквере Александрова, Медицинском сквере и сквере Культуры. Прополка и рыхление цветников будет проводиться в сквере у вокзала «Рязань-2». Стрижка кустарника запланирована у Главпочтамта, на улицах Интернациональной и Крупской.