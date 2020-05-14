В Рязани продолжается благоустройство бульвара Победы

В сквере у нового Дворца бракосочетаний будут цвести сирень, чубушник и пузыреплодник. 111 кустов планировали высадить юнармейцы в рамках Всероссийской акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия были отменены, кустарник высадили специалисты Дирекции благоустройства города.
Кроме того, здесь появится еще одна зеленая зона – часть земли вспахали и засеяли газонной травой. Поливать, подкармливать и ухаживать за ней будут также работники МБУ «ДБГ».
Начались работы по расконсервации светомузыкального фонтана. 14 мая специалисты приступили к демонтажу кожуха, установили насосное оборудование. Непосредственно перед открытием фонтан промоют и проведут проверку работоспособности всех систем.
Всего на балансе Дирекции благоустройства находятся семь фонтанов – на площадях Театральной, Победы и Соборной, по два фонтана у Цирка и на площади Ленина и фонтан на Московском шоссе.
Традиционно их запускали к майским праздникам, но из-за ограничительных мероприятий запуск фонтанов переносится на более поздний срок. Информация о дате их включения будет сообщена дополнительно.
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