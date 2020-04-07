В Рязани продавщица украла выручку из сейфа магазина

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Продавщица рязанского магазина напитков украла из сейфа дневную выручку. В полицию обратился хозяин магазина, расположенного на улице Новосёлов. Он рассказал, что из сейфа пропали 17 тысяч рублей.

Опросив персонал магазина, полицейские установили, что одна из продавщиц, работавших в день кражи, не выходит на связь. Как выяснилось 25-летняя женщина уже была судима за кражу денег. Она же оказалась причастна к хищению выручки и в этот раз.

Злоумышленницу задержали. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 25-летняя рязанка собиралась уволиться из магазина. Все деньги она успела потратить вместе со знакомыми, у которых и скрывалась.

Теперь злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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