В Рязани приступили к реконструкции хоральной синагоги

20 мая РИА «7 новостей» написало о начале строительства нового объекта на улице Праволыбедской 56.
Местные жители и строители сообщили корреспонденту о том, что на данном земельном участке строится синагога.
Однако, 21 мая пресс-служба мэрии заявила, что собственник не получал разрешение на строительство и проводит расчистку территории и опиловку аварийных деревьев. В настоящее время территория на Праволыбедской 56 огорожена забором, на котором установлена информационная табличка, оповещающая горожан о начале реконструкции рязанской хоральной синагоги.
Также на заборе вывешен режим работы синагоги.
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