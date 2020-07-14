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В Рязани приняли роды у женщины весом 189 килограммов

7info
Изображение esudroff с сайта Pixabay

В Перинатальном центре Рязани приняли роды у женщины, весом 189 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Избыточный вес рожениц уже стал тревожной тенденцией, говорят в Перинатальном центре. За последнее время пациентками здесь становились женщины весом 150, 160 и 176 килограммов. Однако вес этой роженицы оказался рекордным –  189 килограммов при росте 157 см. Она поступила в Перинатальный центр, когда готовилась к родоразрешению. Специалисты постоянно контролировали состояние роженицы.

– Избыточная масса тела часто указывает на проблемы со здоровьем, эта пациентка была у нас на контроле. Однако беременность протекала без осложнений. По показаниям ей потребовалась операция кесарева сечения. Все прошло благополучно и на свет появился живой доношенный мальчик 2700 граммов, ростом 50 см.

В целом же чрезмерное увеличение массы тела наших пациентов становится приметой времени. И это вызывает обеспокоенность специалистов, –  прокомментировала ситуацию главный врач Перинатального центра Ирина Девятова.

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