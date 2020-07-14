В Рязани приняли роды у женщины весом 189 килограммов

В Перинатальном центре Рязани приняли роды у женщины, весом 189 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Избыточный вес рожениц уже стал тревожной тенденцией, говорят в Перинатальном центре. За последнее время пациентками здесь становились женщины весом 150, 160 и 176 килограммов. Однако вес этой роженицы оказался рекордным – 189 килограммов при росте 157 см. Она поступила в Перинатальный центр, когда готовилась к родоразрешению. Специалисты постоянно контролировали состояние роженицы.
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