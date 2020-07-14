В Рязани приняли роды у женщины весом 189 килограммов

– Избыточная масса тела часто указывает на проблемы со здоровьем, эта пациентка была у нас на контроле. Однако беременность протекала без осложнений. По показаниям ей потребовалась операция кесарева сечения. Все прошло благополучно и на свет появился живой доношенный мальчик 2700 граммов, ростом 50 см.

В целом же чрезмерное увеличение массы тела наших пациентов становится приметой времени. И это вызывает обеспокоенность специалистов, – прокомментировала ситуацию главный врач Перинатального центра Ирина Девятова.