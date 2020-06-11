В Рязани предприниматель не выплачивал зарплату своим сотрудникам

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В Рязани руководство ООО «Фирма«Ритак» предстанет перед судом за нарушение трудового законодательства. Проверка, проведённая прокурором Октябрьского района, показала, что с 1 января 2016 года по 29 января 2020 года директор не полностью выплачивал зарплату семерым своим сотрудникам.

Установлено также, что возможность выплачивать деньги полностью в компании была. Однако директор израсходовал деньги на иные цели.

В результате общая сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время по делу проводится предварительное следствие в отношении директора общества по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, в ходе которого будут приняты меры, в том числе по выплате обществом имеющейся задолженности перед работниками.