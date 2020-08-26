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Новости РязаниОбщество

В Рязани появилась остановка «БСМП»

7info

В Рязани дали название новой остановке общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте городской администрации. 

Речь идёт об остановочном пункте у дома №85 на улице Стройкова. Теперь эта остановка будет называться «БСМП». 

– Соответствующие изменения будут внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок города Рязани, – говорится в сообщении пресс-службы мэрии. 

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