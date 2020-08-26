В Рязани появилась остановка «БСМП»

В Рязани дали название новой остановке общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Речь идёт об остановочном пункте у дома №85 на улице Стройкова. Теперь эта остановка будет называться «БСМП».

– Соответствующие изменения будут внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок города Рязани, – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.