В Рязани посадили дерево, выращенное из легендарного сталинградского тополя

28 апреля в сквере имени Маргелова в Рязани посадили деревья. Накануне празднования 75-летия Победы компания МТС подарила городу саженец тополя чёрного, который был выращен биологами в Волгоградском ботаническом саду из почек легендарного сталинградского тополя.
Волгоградский (сталинградский) тополь – настоящий символ жизни для волгоградцев. Могучему дереву сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву. Весь ствол дерева буквально усеян «шрамами» от пуль и осколков снарядов. Но весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело. Для жителей города Волгограда этот тополь – символ стойкости и победы.
Также в сквере посадили 30 кустов пузыреплодника красного и желтого, сообщает сайт администрации.
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