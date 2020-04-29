Среда, 29 апреля, 2020
9.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани посадили дерево, выращенное из легендарного сталинградского тополя

7info 2

Девять рязанцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Коронавирус ТОП
Из тех, у кого состояние тяжёлое, четыре человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Двум из них по 66 лет, одному 58, ещё одному 65.
Узнать больше

Ансамбль рязанского духовенства даст три концерта в режиме онлайн

Культура
Ансамбль духовенства Рязанской епархии к главным православным праздникам готовит концерты. Не будет нарушена традиция и в этом году, несмотря на режим самоизоляции.
Узнать больше

В Рязани началась подготовка территории к строительству онкоцентра

Новости медицины
  В Рязани началась подготовка территории к строительству онкоцентра. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. Территория стройки огорожена забором, установлены информационные щиты,  работает спецтехника.   Напомним, на время...
Узнать больше
-

28 апреля в сквере имени Маргелова в Рязани посадили деревья. Накануне празднования 75-летия Победы компания МТС подарила городу саженец тополя чёрного, который был выращен биологами в Волгоградском ботаническом саду из почек легендарного сталинградского тополя.

Волгоградский (сталинградский) тополь – настоящий символ жизни для волгоградцев. Могучему дереву сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву. Весь ствол дерева буквально усеян «шрамами» от пуль и осколков снарядов. Но весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело. Для жителей города Волгограда этот тополь – символ стойкости и победы.

Также в сквере посадили 30 кустов пузыреплодника красного и желтого, сообщает сайт администрации.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Митина приняла участие в программе «Помоги учиться дома»

Новости Рязани
Депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина приняла участие в программе поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении,...
Узнать больше

В Рязани пропала 15-летняя девушка

Новости Рязани
В Рязани пропала 15-летняя Анна Найдёнова. Девушка ушла из дома 26 апреля 2020 года и с тех пор о...
Узнать больше

В Рязани посадили дерево, выращенное из легендарного сталинградского тополя

Администрация
28 апреля в сквере имени Маргелова в Рязани посадили деревья. Накануне празднования 75-летия Победы компания МТС подарила городу саженец тополя чёрного, который...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Капитал — Строитель Жилья!» вошёл в число системообразующих предприятий Российской экономики

Новости Рязани
Застройщики, признанные системообразующими предприятиями, имеют право на налоговые и прочие льготы от государства. Для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие...
Узнать больше

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Новости мира
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов...
Узнать больше

В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+