В Рязани полиция ищет пострадавших от действий строительной фирмы

В Рязани возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) в отношении строительной фирмы. Основанием для этого послужили материалы проверки прокуратуры Советского района города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В ходе следствия установлено, что гражданка С. заключила с ООО «Виста Девелопмент» договор на строительство частного дома в деревне Сумбулово Спасского района. Стоимость работ должна была составить 1 млн 940 тыс 330 рублей.

В итоге гражданка перевела на счета фирмы 1 млн 341 тыс рублей, но строители своих обязательств не выполнили. Деньги клиентке они также не вернули.

Полиция предполагает, что могли быть и другие пострадавшие от действий ООО «Виста Девелопмент». Таких людей просят звонить по телефонам: (4912) 28-29-01 или 02 (102/112 – с мобильных операторов).