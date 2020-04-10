В Рязани полицейские раскрыли угон автомобиля

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У жителя села Киселево Рязанской области угнали автомобиль. Во двор ворвался неизвестный, стал угрожать расправой находившемуся там мужчине и требовать ключи от припаркованной рядом машины. Мужчина испугался и отдал ключи, хотя машина ему и не принадлежала. Затем он позвонил в полицию.

Получив описание автомобиля, полицейские передали ориентировку всем нарядам ДПС ГИБДД и патрульно-постовой службы полиции.

Вскоре похожую машину остановили. За рулем находился пьяный 62-летний рязанец. Его доставили в отдел полиции.

Как сообщает ГУМВД России по Рязанской области, нарушитель приехал в Киселево к приятелю. Они устроили застолье. А вечером он захотел отправиться домой на чужой машине.

Автомобиль вернули владельцу. А угонщику теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.