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Рязанцам покажут эксклюзивный спектакль «Гуси-Лебеди»

Иван Федоров

Рязанский областной театр кукол готовит эксклюзивный детский спектакль “Гуси-Лебеди”. Всем известная сказка в руках режиссера и заслуженного артиста РФ Елены Олениной заиграет по-новому. Для нашего города — это эксклюзивная постановка, для которой была специально написана пьеса Дмитрием Бочаровым. Произведение специально адаптировано под декорации и актерский состав.

— В этой пьесе очень много всего эксклюзивного. Например, в нашем спектакле актеры поют рязанскую песню, аранжировку которой делала Альбина Шестакова. А декорации, которыми занималась Анна Репина, — это абсолютная «вязаная» история. У нас и крылья у лебедей кружевные, и одежда у героев вязаная. Это своеобразный “привет” нам от наших прапрабабушек, — комментирует Елена Оленина. 

Режиссер признается, что сложно было репетировать спектакль на расстоянии. Работа над постановкой началась еще во время самоизоляции, поэтому обсуждать различные вопросы приходилось через экраны компьютеров. Но, несмотря на все трудности, получилась красивая сказка, которая рассказывает о любви, дружбе, взаимовыручке и поддержке. 

— Анна Репина сделала не просто сказочные декорации, а вложила в них душу. Я думаю, что зрители, когда придут на спектакль, вспомнят свое детство, бабушек и дедушек, необыкновенные встречи, которые серьезно на них повлияли, — признает режиссер картины. 

Главная мечта Елены Олениной — попасть в самое сердце, душу и память детей, которые после просмотра спектакля захотят стать добрее, вдохновятся на хорошие поступки.

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