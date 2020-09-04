Рязанцам покажут эксклюзивный спектакль «Гуси-Лебеди»

Рязанский областной театр кукол готовит эксклюзивный детский спектакль “Гуси-Лебеди”. Всем известная сказка в руках режиссера и заслуженного артиста РФ Елены Олениной заиграет по-новому. Для нашего города — это эксклюзивная постановка, для которой была специально написана пьеса Дмитрием Бочаровым. Произведение специально адаптировано под декорации и актерский состав.
Режиссер признается, что сложно было репетировать спектакль на расстоянии. Работа над постановкой началась еще во время самоизоляции, поэтому обсуждать различные вопросы приходилось через экраны компьютеров. Но, несмотря на все трудности, получилась красивая сказка, которая рассказывает о любви, дружбе, взаимовыручке и поддержке.
Главная мечта Елены Олениной — попасть в самое сердце, душу и память детей, которые после просмотра спектакля захотят стать добрее, вдохновятся на хорошие поступки.