В Рязани показали связь Есенина с космосом

В пятницу, 2 октября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького в рамках празднования 125-летия Сергея Есенина открылась выставка «Живите так, как вас ведёт звезда…». Экспозиция подготовлена музеем истории российской литературы имени Владимира Даля в сотрудничестве с музеем-заповедником Сергея Есенина в Константинове.

Выставка содержит новый взгляд на творческий путь одного из легендарных русских поэтов 20 века. Экспозиция рассказывает о ключевых эпизодах биографии Есенина, объединяя их образом «рождения звезды». Её герой – «звёздный пришелец», человек особого типа сознания, имеющий связь со Вселенной.

Сюжеты выставки проводят посетителя по «звёздному» пути поэта через символы его творчества, напоминая о том, что образы небесных светил присутствуют во многих лирических произведениях Сергея Есенина.

– Для поэта исключительно важны космологические и религиозные представления, укоренённые в славянских культурах, хотя его собственное понимание христианства является глубоко оригинальным, – говорится в пояснении к экспозиции.

Выставка содержит интересные факты. Знакомясь с ней, например, можно узнать о том, что одна из малых планет носит имя Сергея Есенина (Yesenin). Небесное тело открыто в 1974 году в созвездии Водолея.

Выставку в библиотеке имени Горького торжественно открыли статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и губернатор Николай Любимов.