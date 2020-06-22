В Рязани подвели итоги акции «Подтянись за Победу»

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Подведены итоги социально-патриотической акции «Подтянись за Победу». Об этом сообщил сайт Минспорта Рязанской области.

Акция проходила 2 месяца в социальных сетях. В ней приняли участие порядка 700 жителей Рязанской области. Кроме того, рязанцев поддержали жители Москвы, Московской области, Ростова, Омска, Саранска, Омска и других городов. Кроме того, видео присылали граждане Украины и Беларуси.

В общей сложности порядка 700 участников подтянулись 9236 раз.

Полный список победителей.