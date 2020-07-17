В Рязани подросток получил травмы, врезавшись на мопеде в автомобиль

В ДТП на улице Мехзавода в Рязани пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 16 июля, в 15.30 вблизи дома №25 на улице Мехзавода в Рязани. 15-летний парень не справился с управлением мопедом «Альфа» и совершил столкновение с автомобилем «Опель Корса» под управлением 26-летней рязанки.

Подросток получил травмы, с места ДТП его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.