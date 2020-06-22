В Рязани подросток на велосипеде врезался в стоящий автомобиль

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В субботу, 20 июня, в Рязани 16-летний подросток на велосипеде врезался в стоящий автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло у дома №58 на улице Дзержинского. По предварительным данным, юный велосипедист не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «Рено Сандеро».

При столкновении подросток получил лёгкие травмы. Ему была оказана медицинская помощь.