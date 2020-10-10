В Рязани подорожали рыба и яйца, но подешевели овощи

Мониторинг цен на многие продукты за неделю опубликовал Рязаньстат.

Приятной новостью для вегетарианцев и любителей овощной диеты стало снижение цен на овощи: помидоры свежие на 1,2%, лук репчатый на 1,6%;, картофель на 1,8%; морковь на 3,7%. яблоки на 5,2% капуста белокочанная свежая на 6%; огурцы свежие на 9%.

При этом сладкоежки, наверняка, расстроятся. Сахар подорожал на 9 %, а также незначительно увеличилась стоимость яйц – незаменимого ингредиента в хлебо-булочных изделиях.

За прошедшую неделю повысилась стоимость мороженой рыбы, а вот пшено и детские консервы подешевели в среднем на 1,3 %.