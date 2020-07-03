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В Рязани подорожали морковь и картофель

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Рязаньстат проводит еженедельный мониторинг цен на продукты в магазинах Рязани.

За неделю с 23 по 29 июня по данным анализа в Рязани подешевели лук репчатый на 7,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания на 1,7%, капуста белокочанную свежую на 1,1%.

В то же время подорожали куры охлажденные и мороженые, творог жирный, консервы мясные для детского питания, картофель, морковь, конфеты мягкие, глазированные шоколадом.

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