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В Рязани подготовили к запуску городские фонтаны

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Специалисты Дирекции благоустройства проводят технические работы на муниципальных фонтанах Рязани, которые готовят к запуску. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Весной на фонтанах проводится установка насосов, чистка и мойка, а также подключение к электроэнергии и водоснабжению. На этой неделе запланированы работы по расконсервации мультимедийного светомузыкального фонтана на Московском шоссе.

На балансе Дирекции благоустройства находятся семь фонтанов – на площадях Театральной, Победы и Соборной, по два фонтана у Цирка и на площади Ленина и фонтан на Московском шоссе.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой запуск фонтанов переносится на более поздний срок. Информация о дате их включения будет сообщена дополнительно.

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